WAC-Coach riss sich beim Jubeln das Kreuzband!

„Ein Tiroler Bua in Wolfsberg – das passt ja super“, scherzt Thomas Silberberger. Schon um 8 Uhr in der Früh betrat der frischgebackene WAC-Cheftrainer am Donnerstag sein neues Büro in der Lavanttal-Arena. Und strahlte mit der Sonne um die Wette. „Ich fühl mich hier echt schon richtig wohl, bin so gern da – es ist ja wie daheim!“