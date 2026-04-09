WAC-Coach riss sich beim Jubeln das Kreuzband!

So tickt Wolfsbergs neuer Cheftrainer! Thomas Silberberger (52) hütete einst Kühe und Schweine, lebte mit 15 Personen unter einem Dach, hat einen prominenten Onkel, plant jetzt schon seine USA-Reise, liebt Endspiele mit seinem Sohn, wollte eigentlich eine „Auszeit“ – und braucht keine Luxus-Uhren. . .
„Ein Tiroler Bua in Wolfsberg – das passt ja super“, scherzt Thomas Silberberger. Schon um 8 Uhr in der Früh betrat der frischgebackene WAC-Cheftrainer am Donnerstag sein neues Büro in der Lavanttal-Arena. Und strahlte mit der Sonne um die Wette. „Ich fühl mich hier echt schon richtig wohl, bin so gern da – es ist ja wie daheim!“
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