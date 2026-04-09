Dornauer will Geld von Kirche zu Bauern „umleiten“

„Bei den Großen wie der Kirche sparen“

Dornauer liefert auch gleich einen klaren Gegenfinanzierungsvorschlag auf den Tisch: „Es kann nicht sein, dass auf der einen Seite jeder Cent für die Bauern dreimal umgedreht wird, während auf der anderen Seite große, historisch gewachsene Besitzstrukturen – insbesondere im Bereich des kirchlichen und institutionellen Waldbesitzes – weiterhin von steuerlichen und förderpolitischen Privilegien profitieren.“