Tiroler Transit-Streit: Salvini blitzt vorerst ab

Die in der Stellungnahme der Kommission geäußerte Kritik an den Notmaßnahmen weisen KlimaschutzministerinLeonore Gewessler (Grüne) und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) deutlich zurück: „Die Tiroler Notmaßnahmen sind rechtskonform und richtig. Denn die Gesundheit und das Leben der Menschen sind für uns nicht verhandelbar. Wir stehen gemeinsam an der Seite der Tiroler Bevölkerung und werden alles tun, um sie konsequent zu schützen.“