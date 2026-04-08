Real „überragenden Bayern hilflos ausgeliefert“

Laimer hatte in der ersten Minute die erste von vielen Bayern-Chancen, danach musste er defensiv in einige Duelle mit dem flotten Mbappe. In der 69. Minute wurde der von Kompany als Linksverteidiger eingesetzte Salzburger beim Stand von 2:0 ausgewechselt. Zuvor hatten Luis Diaz (41.) und Harry Kane (46.) die Münchner in Führung gebracht. Die Madrilenen von Trainer Alvaro Arbeloa hielten ihre Halbfinal-Chancen dank einer Leistungssteigerung in der Schlussphase am Leben. Der zuletzt immer wieder von Wadenproblemen geplagte Alaba kam gegen seinen Ex-Verein nicht zum Einsatz.