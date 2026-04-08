Neuer über 1:2: „Frechheit“ und „Torwartfehler“

„Schwere Aufgabe“

„Schade, dass es kein 2:0 geworden ist – ganz ehrlich. Man weiß, wie gefährlich Real Madrid ist. Das hat man heute gesehen. Sie haben ein paar Chancen gehabt und etwas liegen lassen. Wir sind froh über den Sieg hier, aber es wird trotzdem eine harte und schwere Aufgabe“, analysierte Neuer zwar zufrieden, warnte jedoch zugleich vor den Qualitäten der Madrilenen.