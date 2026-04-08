Neuer über 1:2: „Frechheit“ und „Torwartfehler“

Völlig verdient ist Manuel Neuer beim 2:1-Sieg gegen Real Madrid zum „Man of the Match“ gewählt worden. Etlichen Glanzparaden – neun um genau zu sein - steht lediglich ein Gegentor gegenüber, das der 40-Jährige jedoch mit einem Schmunzeln kommentierte: „Das ist ja eine Frechheit. Das ist ein Torwartfehler.“
Kylian Mbappe und Vinicius Junior dürften der Verzweiflung nahe gewesen sein, nichts funktionierte gegen Routinier Neuer. Bis zur 74. Minute, als Mbappe eine Traum-Flanke von Trent Alexander-Arnold zum 1:2 verwandelte.
Neuer, der im kurzen Eck stand hatte kaum Chancen, an den Ball des Franzosen heranzukommen. Natürlich war der Ärger groß, den Vorwurf an sich selbst, es handle sich um einen Torwartfehler meinte der Bayern-Keeper jedoch nur ironisch.
„Schwere Aufgabe“
„Schade, dass es kein 2:0 geworden ist – ganz ehrlich. Man weiß, wie gefährlich Real Madrid ist. Das hat man heute gesehen. Sie haben ein paar Chancen gehabt und etwas liegen lassen. Wir sind froh über den Sieg hier, aber es wird trotzdem eine harte und schwere Aufgabe“, analysierte Neuer zwar zufrieden, warnte jedoch zugleich vor den Qualitäten der Madrilenen.
Für den FC Bayern war es der erste Sieg gegen den Rekord-Champion der „Königsklasse“ seit April 2012. Das Rückspiel steigt bereits kommende Woche in München.
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