2 Schiri-Entscheidungen ärgern Arbeloa besonders

Auch als Jonathan Tah Kylian Mbappe in der zweiten Halbzeit zu Fall gebracht hatte, dafür jedoch nur die Gelbe Karte sah, schaute der der Trainer verdutzt. „Ich weiß nicht, wie er für das Foul an Mbappe keine Rote Karte bekommen konnte. Das sind Entscheidungen, die man nicht verstehen kann.“