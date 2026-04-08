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2 Schiri-Entscheidungen ärgern Arbeloa besonders

Champions League
08.04.2026 08:25
Real-Trainer Alvaro Arbeloa
Real-Trainer Alvaro Arbeloa(Bild: AFP/THOMAS COEX)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit der Leistung des Unparteiischen war Alvaro Arbeloa bei der 1:2-Heimpleite gegen den FC Bayern wenig bis gar nicht zufrieden. Zwei Entscheidungen des Schiedsrichters ärgerten den Trainer von Real Madrid besonders ...

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In der 36. Spielminute hatte Michael Oliver Aurelien Tchouameni die Gelbe Karte gezeigt. Für den Franzosen war es die dritte im Bewerb, er fehlt damit im Rückspiel kommende Woche. „Das ist ein bitterer Ausfall bei einer Karte, bei der ich nicht weiß, was der Schiedsrichter gesehen hat“, schimpfte Arbeloa nach der Partie.

Auch als Jonathan Tah Kylian Mbappe in der zweiten Halbzeit zu Fall gebracht hatte, dafür jedoch nur die Gelbe Karte sah, schaute der der Trainer verdutzt. „Ich weiß nicht, wie er für das Foul an Mbappe keine Rote Karte bekommen konnte. Das sind Entscheidungen, die man nicht verstehen kann.“

„Werden alles versuchen“
Nichtsdestotrotz will Arbeloa den Kopf nicht hängen lassen, er glaubt weiterhin an ein Weiterkommen gegen die formstarken Münchner. „Wenn irgendein Team in München gewinnen kann, dann Real Madrid. Wir wissen, wie schwer es dort ist, aber wir werden alles versuchen“, so der 43-jährige Spanier. Das Rückspiel steigt kommenden Mittwoch in der Allianz Arena.

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