„Deutscher Friedhof“: Spanier provozieren Bayern

Als „deutschen Friedhof“ hat die spanische Tageszeitung „as“ das Bernabeu in Madrid beschrieben – bei Fans des FC Bayern dürften die Worte im Vorfeld des Champions-League-Krachers gegen Real wohl kaum gut ankommen ...
Tatsächlich haben die „Königlichen“ in den letzten 21 Heimspielen gegen deutsche Klubs gerade einmal eine Niederlage einstecken müssen – im Achtelfinal-Rückspiel gewann Schalke 2015 mit 4:3. Ansonsten gab es für Bundesliga-Klubs im Bernabeu wenig bis nichts zu holen, Bayern wird sich wohl warm anziehen müssen.
Bayern auf Höhenflug, Real schwankt
Zu entspannt werden sich die Madrilenen allerdings nicht zurücklehnen dürfen. Während am Samstag gegen Mallorca eine 1:2-Niederlage kassierte, spielen die Münchner nach wie vor in Überform – in 42 Pflichtspielen musste sich der deutsche Rekordmeister in der laufenden Saison bislang nur zweimal geschlagen geben.
Ob die Provokationen der spanischen Medien gegen die Gäste aus München Früchte tragen, oder die Bayern trotz der erschreckenden Bernabeu-Bilanz einen kühlen Kopf bewahren werden, wird sich heute ab 21 Uhr zeigen.
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