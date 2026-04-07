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Vor CL-Hit in Madrid

„Deutscher Friedhof“: Spanier provozieren Bayern

Champions League
07.04.2026 14:29
Bayerns Konrad Laimer
Bayerns Konrad Laimer(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Als „deutschen Friedhof“ hat die spanische Tageszeitung „as“ das Bernabeu in Madrid beschrieben – bei Fans des FC Bayern dürften die Worte im Vorfeld des Champions-League-Krachers gegen Real wohl kaum gut ankommen ...

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Tatsächlich haben die „Königlichen“ in den letzten 21 Heimspielen gegen deutsche Klubs gerade einmal eine Niederlage einstecken müssen – im Achtelfinal-Rückspiel gewann Schalke 2015 mit 4:3. Ansonsten gab es für Bundesliga-Klubs im Bernabeu wenig bis nichts zu holen, Bayern wird sich wohl warm anziehen müssen.

Ex-ÖFB-Kapitän Christian Fuchs gewann im Schalke-Trikot im Bernabeu.
Ex-ÖFB-Kapitän Christian Fuchs gewann im Schalke-Trikot im Bernabeu.(Bild: AFP/AFP-GERARD JULIEN)

Bayern auf Höhenflug, Real schwankt
Zu entspannt werden sich die Madrilenen allerdings nicht zurücklehnen dürfen. Während am Samstag gegen Mallorca eine 1:2-Niederlage kassierte, spielen die Münchner nach wie vor in Überform – in 42 Pflichtspielen musste sich der deutsche Rekordmeister in der laufenden Saison bislang nur zweimal geschlagen geben.

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