„Deutscher Friedhof“: Spanier provozieren Bayern

Tatsächlich haben die „Königlichen“ in den letzten 21 Heimspielen gegen deutsche Klubs gerade einmal eine Niederlage einstecken müssen – im Achtelfinal-Rückspiel gewann Schalke 2015 mit 4:3. Ansonsten gab es für Bundesliga-Klubs im Bernabeu wenig bis nichts zu holen, Bayern wird sich wohl warm anziehen müssen.