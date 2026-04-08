Griff zu Messer: Frau wollte im Streit zustechen

Heftiger Streit mit dramatischen Folgen: In Wien-Margareten ist ein verbaler Konflikt zwischen einer 43-jährigen Frau und ihrem Lebensgefährten völlig außer Kontrolle geraten – plötzlich griff die Frau zu einem Küchenmesser und versuchte, auf ihren Partner einzustechen.
Als die alarmierte Polizei eintraf, bot sich den Beamten ein erschreckendes Bild: Die 43-Jährige stand noch immer mit dem Messer in der Hand vor ihnen. Erst nach eindringlicher Ansprache legte sie die Waffe ab – die Festnahme verlief schließlich ohne Widerstand.
Partner und Freund leicht verletzt
Gegen die Frau wurden umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Zudem hagelte es mehrere Anzeigen.
Bei der Auseinandersetzung wurden sowohl der Lebensgefährte als auch ein anwesender Freund leicht verletzt.
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