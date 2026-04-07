Drogen-Radler stürzte wegen Alko-Fußgänger

Da haben sich die zwei Richtigen getroffen. In Wels (OÖ) fuhr ein Radfahrer (37) gegen ein Verkehrsschild, weil er einem betrunkenen Passanten ausweichen musste. Der Zweiradfahrer war aber auch nicht ganz nüchtern, er wurde positiv auf Drogen getestet.
Der 37-jährige Welser fuhr am Dienstag gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad in Wels auf dem Gehsteig nächst der Salzburger Straße. Wegen eines alkoholisierten Fußgängers, der mit den Händen wild gestikuliert hatte, musste der Radfahrer ausweichen und kollidierte mit einem Verkehrsschild.
Joint geraucht
Bei der Unfallaufnahme wurden von den Beamten beim Welser erhebliche Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt, so die Polizei Oberösterreich in einer Aussendung. Damit konfrontiert gab der 37-Jährige an, vor zwei Tagen einen Joint geraucht zu haben.
Das dürfte dann doch nicht ganzt gestimmt haben: Eine Schnelltestung verlief positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahruntauglichkeit wurde bei einer klinischen Untersuchung bestätigt.
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