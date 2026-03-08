Vorteilswelt
Raser geschnappt

Auf Drogen, ohne Führerschein und mit Kind im Auto

Oberösterreich
08.03.2026 17:00
(Symbolbild)
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein Ehemann und Vater, wie er rücksichtsloser kaum sein kann! Ein 37-jähriger Welser hatte Suchtgift genommen und war dann mit seiner hochschwangeren Frau und der zweijährigen Tochter im Auto auf der Welser Autobahn dahingeraste. Als Polizisten ihn stoppten, stellte sich heraus, dass er seit neun Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. 

Eine Zivilstreife war am Samstag gegen 16.50 Uhr in Wels auf einen schwarzen Pkw aufmerksam geworden, der auf der B 137 in Richtung Süden anstatt der erlaubten 70 km/h mit 110 km/h gelenkt wurde.

Kurz vor der beabsichtigten Anhaltung fuhr der Lenker, ein 37-jähriger Welser, auf die A 25 Richtung Linz auf. Dort war der Mann im 100er-Bereich mit 145 km/h unterwegs. Daraufhin wurde er im Bereich Wels-Terminal gestoppt und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen.

Im Wagen befanden sich noch die hochschwangere Ehefrau und die zweijährige Tochter des Mannes.
(Bild: P. Huber)

Suchtgift konsumiert
Dabei stellten die Polizisten fest, dass der 37-Jährige bereits seit 2017 keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Außerdem gab er an, Suchtgift konsumiert zu haben. Eine Vorführung zur klinischen Untersuchung verweigerte er allerdings. Im Wagen befanden sich noch seine hochschwangere Ehefrau und seine zweijährige Tochter.

Nach der Untersagung der Weiterfahrt, setzte sich seine Frau hinter das Steuer, während der Gatte sich am Beifahrersitz im Wageninneren sofort eine Zigarette anzündete. Auf seine hochschwangere Frau und die zweijährige Tochter soll er dabei neuerlich keine Rücksicht genommen haben. Der Mann wird nun angezeigt.

Folgen Sie uns auf