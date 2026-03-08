Auf Drogen, ohne Führerschein und mit Kind im Auto

Ein Ehemann und Vater, wie er rücksichtsloser kaum sein kann! Ein 37-jähriger Welser hatte Suchtgift genommen und war dann mit seiner hochschwangeren Frau und der zweijährigen Tochter im Auto auf der Welser Autobahn dahingeraste. Als Polizisten ihn stoppten, stellte sich heraus, dass er seit neun Jahren keinen Führerschein mehr besitzt.