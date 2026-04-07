Eis oder Rasen? Egal, Duo hat nur Titel im Visier

Mit Eishockey-Klub Kapfenberg Kängurus gab’s in der aktuellen Saison der ÖEL den Vizemeistertitel hinter Lustenau – den größeren Erfolg wird das Offensiv-Duo aber wohl auf grünem Gras einfahren: Mit dem FC Kindberg-Mürzhofen stehen die beiden Routiniers vorm Titel in der Oberliga Nord!