Beim Ausweichen in Bach geraten und überschlagen

Zweiter Lenker fuhr einfach weiter

Dadurch überschlug sich der Wagen des 20-Jährigen dreimal, bis er nach rund 50 Metern in einem Feld auf den Rädern stehend zum Stillstand kam. Der 20-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon und wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Zum entgegenkommenden Fahrzeug gibt es keine Anhaltspunkte, der Lenker hatte sich, ohne anzuhalten, von der Unfallstelle entfernt. Es kam zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge.