Beim Ausweichen in Bach geraten und überschlagen

Weil ihm ein Auto auf seiner Spur entgegengekommen sei, sei ein 20-Jähriger in einen Bach gefahren und hatte sich dreimal mit seinem Auto überschlagen – so die Darstellung des Verunfallten. Er wurde leicht verletzt, der andere Lenker war nicht stehen geblieben, sondern einfach weitergefahren.
Ein 20-Jähriger aus Höhnhart fuhr am Dienstag gegen 12:30 Uhr mit seinem Auto bei seinem Heimatort auf dem Güterweg Eden in Richtung Haging. In einer Linkskurve im Ortsbereich Eden kam ihm laut eigenen Angaben auf dem schmalen Güterweg ein anderes Auto entgegen, der in dieser Kurve zu weit links fuhr. Dadurch musste er laut eigenen Angaben mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen, geriet auf dem Bankett ins Schleudern und fuhr frontal in einen Wasserdurchlauf.
Zweiter Lenker fuhr einfach weiter
Dadurch überschlug sich der Wagen des 20-Jährigen dreimal, bis er nach rund 50 Metern in einem Feld auf den Rädern stehend zum Stillstand kam. Der 20-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon und wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Zum entgegenkommenden Fahrzeug gibt es keine Anhaltspunkte, der Lenker hatte sich, ohne anzuhalten, von der Unfallstelle entfernt. Es kam zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge.
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