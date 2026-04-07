Pölser als Models – neues Heim für St. Margarethen

Beim FSC Pöls hat jeder ein Leiberl! Das bewies der Verein im Vorfeld des steirischen Spiels der Runde in der Unterliga Nord B (so steht‘s in der Liga) gegen St. Margarethen/Knittelfeld. Die Pölser präsentierten nämlich ihre neue Mode-Linie, unter anderem mit stylischen Shirts! „Unsere Spieler sind Modell für die Werbekampagne gestanden. Wir wollen Aufmerksamkeit für den Unterhausfußball generieren, haben auch eine eigene Social-Media-Beauftragte“, erklärt Sportchef Christian Köck. Der Plan scheint aufzugehen, Personalsorgen kennt man in Pöls, der Heimat von Fußball-Legende Heri Weber, nicht. „Wir haben über 20 Funktionäre. Das Standing des Vereins ist in der Gemeinde sehr groß. Die Zellstoff Pöls AG ist ein wichtiger Unterstützer.“