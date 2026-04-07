Pölser als Models – neues Heim für St. Margarethen

Warum rund um das steirische Spiel der Runde in der letzten Woche in Pöls große Augen gemacht wurden und worauf sich St. Margarethen bei Knittelfeld trotz der 0:1-Niederlage im Meisterrennen freuen kann.
Beim FSC Pöls hat jeder ein Leiberl! Das bewies der Verein im Vorfeld des steirischen Spiels der Runde in der Unterliga Nord B (so steht‘s in der Liga) gegen St. Margarethen/Knittelfeld. Die Pölser präsentierten nämlich ihre neue Mode-Linie, unter anderem mit stylischen Shirts! „Unsere Spieler sind Modell für die Werbekampagne gestanden. Wir wollen Aufmerksamkeit für den Unterhausfußball generieren, haben auch eine eigene Social-Media-Beauftragte“, erklärt Sportchef Christian Köck. Der Plan scheint aufzugehen, Personalsorgen kennt man in Pöls, der Heimat von Fußball-Legende Heri Weber, nicht. „Wir haben über 20 Funktionäre. Das Standing des Vereins ist in der Gemeinde sehr groß. Die Zellstoff Pöls AG ist ein wichtiger Unterstützer.“
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