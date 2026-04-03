Falscher Bankmitarbeiter um 10.000 Euro reicher

Zu dem Betrug kam es am Gründonnerstag. „Die 41-Jährige wurde von einem vermeintlichen Mitarbeiter ihrer Hausbank telefonisch kontaktiert“, heißt es von den Ermittlern. Der Ganove behauptete, dass er der Osttirolerin dabei helfen wolle, angeblich betrügerisch durchgeführte Überweisungen rückgängig zu machen.