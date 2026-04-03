Falscher Bankmitarbeiter um 10.000 Euro reicher

Wieder einmal war ein Betrüger, der sich als Mitarbeiter eines Geldinstituts ausgab, erfolgreich. Zum Opfer fiel ihm eine Einheimische (41) aus Osttirol. Die Frau verlor durch die Tat mehr als 10.000 Euro.
Zu dem Betrug kam es am Gründonnerstag. „Die 41-Jährige wurde von einem vermeintlichen Mitarbeiter ihrer Hausbank telefonisch kontaktiert“, heißt es von den Ermittlern. Der Ganove behauptete, dass er der Osttirolerin dabei helfen wolle, angeblich betrügerisch durchgeführte Überweisungen rückgängig zu machen.
Drei Überweisungen freigegeben
„Im Laufe des 50 Minuten dauernden Telefonats gab die Frau drei Überweisungen auf ein ausländisches Konto frei.“ Der Schaden, den die 41-Jährige erlitt, liegt bei mehr als 10.000 Euro.
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