Gestohlene E-Scooter in Wohnung gehortet

Ein Bosnier (49) flog auf, weil ein gestohlener E-Scooter in seiner Wohnung in Salzburg-Lehen geortet werden konnte. Bei einer Hausdurchsuchung konnte dann noch weiteres Diebesgut sichergestellt werden.
Der 49-jährige Bosnier soll am vergangenen Wochenende zuschlagen und einen unversperrten E-Scooter im Stadtteil Liefering gestohlen haben. Eine Ortung des Gefährtes führte die Ermittler zur Wohnung des Diebes.
Im Zuge einer Durchsuchung konnten dann insgesamt 17 E-Scooter und Zubehör sowie 13 Scooter- und Fahrrad-Akkus sichergestellt werden. Die Ermittlungen sind im Laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.