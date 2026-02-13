Gestohlenen Scooter mit Tracker wieder gefunden

42-Jährige hatte Scooter in seiner Wohnung

In einer Wohnung konnte dann ein 42-Jähriger angetroffen werden – und auch der Scooter. Der Tatverdächtige gab an, dass ihm der Scooter im Bereich der City Arkaden von einem Unbekannten um 100 Euro verkauft wurde. Der Scooter wurde der 28-Jährigen zurückgegeben. Ermittelungen gegen den 42-Jährigen laufen.