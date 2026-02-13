Gestohlenen Scooter mit Tracker wieder gefunden

Einer 28-Jährigen wurde der Scooter in Klagenfurt gestohlen. Dank eines Trackers konnte er kurze Zeit später wieder gefunden werden – in der Wohnung des tatverdächtigen Diebes!
Ihren gesicherten Scooter konnte eine 28-jährige Klagenfurterin Donnerstagabend nicht mehr auffinden. Sie stellte ihn in der Nähe der City Arkaden ab. So erstattete die Kärntnerin Anzeige.
Bei der Polizei gab sie an, am Scooter eine Apple Air Tag – also einen Tracker – installiert zu haben, damit man das Gerät im Falle eines Diebstahls wieder findet.
Und so machten sich die Beamten auf den Weg, den Scooter zu finden. Die App des Trackers löste mehrmals einen Signalton aus und zeigte an, dass sich das Fortbewegungsmittel im Stadtgebiet von Fischl befindet.
42-Jährige hatte Scooter in seiner Wohnung
In einer Wohnung konnte dann ein 42-Jähriger angetroffen werden – und auch der Scooter. Der Tatverdächtige gab an, dass ihm der Scooter im Bereich der City Arkaden von einem Unbekannten um 100 Euro verkauft wurde. Der Scooter wurde der 28-Jährigen zurückgegeben. Ermittelungen gegen den 42-Jährigen laufen.
