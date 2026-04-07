Osterbilanz: 19 Lenker mussten „Schein“ abgeben

Im steirischen Straßenverkehr gab es am Osterwochenende weniger Unfälle und Verletzte als im Vorjahr. Dennoch kam es zu einigen schweren Vorfällen – insbesondere in Zusammenhang mit Alkohol.
Die positive Nachricht vorweg: Am Osterwochenende gab es in der Steiermark heuer keinen Verkehrstoten, im Vorjahr war eine Person ums Leben gekommen. Generell waren Verkehrsunfälle, Verletzte sowie Alkohol am Steuer im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig, wie die Polizei in einer Bilanz zum Osterwochenende mitteilt.
Demnach gab es 56 Verkehrsunfälle und 61 Verletzte (2025: 61 Unfälle, 69 Verletzte, ein Todesopfer). Die Polizei stellte zudem 4886 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest (2025: 5557) und erstattete 44 Anzeigen wegen Alkohol am Steuer (2025: 60) sowie zwei wegen Drogeneinflusses (2025: 3). In 19 Fällen musste der Führerschein vorläufig abgenommen werden (2025: 29).
„Alkohol bleibt zentrale Gefahr“
Trotz insgesamt rückläufiger Zahlen kam es am Osterwochenende in der Steiermark zu mehreren schweren Vorfällen im Straßenverkehr. Bei einem Auffahrunfall auf der B67 bei Gratkorn wurden mehrere Personen verletzt, darunter auch Kinder. Die Unfallverursacherin (31) war alkoholisiert.
In Graz wurde ein Motorradlenker bei einer Frontalkollision schwer verletzt, der 30-jährige Pkw-Lenker war ebenfalls betrunken. Im Bezirk Leoben entzog sich ein Motorradlenker einer Kontrolle und gefährdete bei seiner Flucht, unter anderem durch eine Osterspeisensegnung, mehrere Personen. „Alkohol und riskantes Verhalten zählten auch zu Ostern 2026 weiterhin zu den zentralen Gefahren im Straßenverkehr“, so die Polizei in ihrer Bilanz.
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