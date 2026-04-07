Osterbilanz: 19 Lenker mussten „Schein“ abgeben

In Graz wurde ein Motorradlenker bei einer Frontalkollision schwer verletzt, der 30-jährige Pkw-Lenker war ebenfalls betrunken. Im Bezirk Leoben entzog sich ein Motorradlenker einer Kontrolle und gefährdete bei seiner Flucht, unter anderem durch eine Osterspeisensegnung, mehrere Personen. „Alkohol und riskantes Verhalten zählten auch zu Ostern 2026 weiterhin zu den zentralen Gefahren im Straßenverkehr“, so die Polizei in ihrer Bilanz.