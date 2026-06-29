Speicher als Schlüssel für Energieunabhängigkeit

Bis Mitte 2027 sollen Großspeicher mit einer Gesamtkapazität von rund 700 Megawattstunden entstehen. Unterstrichen wird die strategische Bedeutung: Jede gespeicherte Kilowattstunde im Burgenland reduziert die Abhängigkeit von Energieimporten und stärkt die regionale Versorgungssicherheit. Die Zukunft der Energie liegt nicht nur in der Produktion von Strom, sondern vor allem in seiner intelligenten Speicherung. Denn Sonne und Wind liefern Energie nicht immer dann, wenn sie gerade gebraucht wird. Speicher schließen genau diese Lücke.