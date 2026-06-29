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Speicher als Schlüssel für Energieunabhängigkeit

Krone Sonne
29.06.2026 10:27
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(Bild: anatoliy_gleb - stock.adobe.com)
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Wenn bei der Fußball-WM jetzt Millionen Haushalte gleichzeitig Fernseher, Klimaanlagen und Streamingdienste nutzen, zeigt sich, wie wichtig eine stabile Energieversorgung ist. Genau deshalb rückt ein Thema immer stärker in den Mittelpunkt: Stromspeicher. Im Burgenland wird die Zukunft bereits aktiv gestaltet. Denn in Oberpullendorf ging der zweite Großbatteriespeicher des Landes in Betrieb.

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Mit einem Speichervolumen von fünf Megawattstunden kann die Anlage überschüssigen Strom aus Wind- sowie Photovoltaikanlagen aufnehmen, Lastspitzen ausgleichen und die Stromversorgung stabilisieren. Besonders wichtig: Solche Speicher helfen nicht nur dabei, erneuerbare Energie effizienter zu nutzen, sondern können im Ernstfall sogar beim Wiederaufbau des Stromnetzes nach einem Blackout unterstützen. Burgenland- Energie-Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma bezeichnet das Projekt als „einen wichtigen Schritt in der Speicherstrategie des Landes“.

Wer heute in einen eigenen Heimspeicher investiert, setzt auf die gleiche Strategie wie das ...
Wer heute in einen eigenen Heimspeicher investiert, setzt auf die gleiche Strategie wie das Burgenland selbst – Energie dann verfügbar zu haben, wenn sie wirklich gebraucht wird.(Bild: scharfsinn86 - stock.adobe.com)

Bis Mitte 2027 sollen Großspeicher mit einer Gesamtkapazität von rund 700 Megawattstunden entstehen. Unterstrichen wird die strategische Bedeutung: Jede gespeicherte Kilowattstunde im Burgenland reduziert die Abhängigkeit von Energieimporten und stärkt die regionale Versorgungssicherheit. Die Zukunft der Energie liegt nicht nur in der Produktion von Strom, sondern vor allem in seiner intelligenten Speicherung. Denn Sonne und Wind liefern Energie nicht immer dann, wenn sie gerade gebraucht wird. Speicher schließen genau diese Lücke.

Auch Sie können profitieren
Was im großen Stil im Burgenland umgesetzt wird, gewinnt auch für Privathaushalte immer mehr an Bedeutung. Denn wer eine Photovoltaikanlage besitzt, produziert oft tagsüber mehr Strom, als direkt verbraucht wird. Ohne Batteriespeicher wird dieser Überschuss ins Netz eingespeist. Mit einem Speicher bleibt diese Energie im Haushalt und kann später genutzt werden – etwa am Abend, wenn der Strombedarf steigt.

Die Vorteile: höherer Eigenverbrauch und weniger Stromzukauf. Mehr Unabhängigkeit von steigenden Energiepreisen, bessere Nutzung der eigenen Photovoltaikanlage, Schutz bei Stromausfällen und Blackout- Situationen, nachhaltige und langfristig planbare Versorgung. Genau hier setzt die Krone-Sonne-Speicher- Nachrüstung an.

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