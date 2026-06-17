Österreichs teure Energie-Abhängigkeit

Dass die Gesellschaft immer stärker auf Strom angewiesen sein wird, gilt als ausgemacht. Die zentrale Frage lautet nun, ob dieser Wandel aktiv gesteuert werden kann. Denn Fachleute gehen davon aus, dass sich der Strombedarf in Österreich in den kommenden Jahrzehnten von derzeit rund 70 auf 140 Terawattstunden verdoppeln wird. Auf dem Spiel steht weit mehr als eine technische Transformation. Es geht um die Sicherheit der Energieversorgung, die wirtschaftliche Entwicklung und die Frage, wie unabhängig Österreich künftig sein kann. Dafür braucht es klare und langfristige Entscheidungen.