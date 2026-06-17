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Österreichs teure Energie-Abhängigkeit

Krone Sonne
17.06.2026 05:00
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Wer seinen Stromselbst erzeugt, macht sich unabhängiger von internationalen Krisen, ...
Wer seinen Stromselbst erzeugt, macht sich unabhängiger von internationalen Krisen, geopolitischen Spannungen und steigenden Energiepreisen.(Bild: Maria Vitkovska - stock.adobe.com)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Noch immer wird ein großer Teil des Energiebedarfs durch fossile Importe gedeckt. Photovoltaik wird dabei zu einem wichtigen Hebel, um die Abhängigkeit von importierter Energie abzulegen. 

Dass die Gesellschaft immer stärker auf Strom angewiesen sein wird, gilt als ausgemacht. Die zentrale Frage lautet nun, ob dieser Wandel aktiv gesteuert werden kann. Denn Fachleute gehen davon aus, dass sich der Strombedarf in Österreich in den kommenden Jahrzehnten von derzeit rund 70 auf 140 Terawattstunden verdoppeln wird. Auf dem Spiel steht weit mehr als eine technische Transformation. Es geht um die Sicherheit der Energieversorgung, die wirtschaftliche Entwicklung und die Frage, wie unabhängig Österreich künftig sein kann. Dafür braucht es klare und langfristige Entscheidungen.

(Bild: Phushutter - stock.adobe.com)

Importierte Energie kostet Österreich Milliarden
Noch immer ist Österreich bei Öl und Gas in hohem Maß auf Importe angewiesen. Jahr für Jahr verlassen Milliarden Euro das Land, statt in die heimische Wirtschaft, neue Technologien oder regionale Arbeitsplätze zu fließen. Wer über Energiesicherheit spricht, muss deshalb auch die Abhängigkeit von Energieimporten thematisieren. Zugleich zeigt sich: Die Energiewende ist eine Aufgabe für Generationen. Kraftwerke, Umspannwerke und Stromnetze werden für Jahrzehnte, oft sogar für ein Jahrhundert, gebaut. Investitionen, die heute ausbleiben, können den Handlungsspielraum künftiger Generationen einschränken.

Doch neben der großen Energiefrage geht es auch um eine persönliche Entscheidung: Wie unabhängig will man selbst sein? Eine Photovoltaik-Anlage kann dabei den entscheidenden Unterschied machen. Das eigene Dach kann zum Kraftwerk werden und Hausbesitzer zu Stromproduzenten machen. Sonnenenergie liefert Strom für Haushalt, Wärmepumpe und Elektroauto direkt vor Ort.

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Sonnenstrom als zentraler Energiefaktor
Photovoltaik ist heute weit mehr als ein Beitrag zum Klimaschutz. Sie entwickelt sich zunehmend zu einer Investition in die eigene Zukunft. Gerade jetzt bietet sich dafür eine besonders attraktive Gelegenheit: Der aktuelle Fördercall unterstützt den Umstieg auf Photovoltaik mit Förderungen von bis zu 4000 Euro.

Die Elektrifizierung der Gesellschaft schreitet unaufhaltsam voran. Die entscheidende Frage ist daher, ob man diese Entwicklung lediglich beobachtet oder selbst aktiv Teil der Lösung wird.

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