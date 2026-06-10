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So können Sie Strom fürs Eigenheim speichern

Krone Sonne
10.06.2026 05:00
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Eine Photovoltaikanlage ist weit mehr als Technik auf dem Dach – sie steht für Verantwortung, ...
Eine Photovoltaikanlage ist weit mehr als Technik auf dem Dach – sie steht für Verantwortung, Zukunftsdenken und aktiven Klimaschutz.(Bild: Thomas Horwath)
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Eine Photovoltaikanlage am Dach ist ein guter Anfang – doch ohne Speicherung wird das volle Potenzial oft nicht ausgeschöpft. Wie Sie das volle Potenzial aus Ihrer Photovoltaikanlage herausholen können, erklären wir Ihnen hier. 

Steigende Energiekosten, der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit und ein wachsendes Umweltbewusstsein treiben immer mehr Hausbesitzer dazu, auf erneuerbare Energien zu setzen. Besonders Photovoltaikanlagen werden dabei zum Trend. Sie sind längst mehr als nur Technik auf dem Dach und gelten für viele als sichtbares Zeichen für Verantwortung, Zukunftsdenken und aktiven Klimaschutz. Wer heute Sonnenstrom produziert, leistet einen konkreten Beitrag zur Energiewende.

(Bild: Thomas Horwath)

Jede Kilowattstunde vom eigenen Dach reduziert den Bedarf an fossilen Energieträgern und macht die Energieversorgung nachhaltiger. Doch eine Photovoltaikanlage allein schöpft ihr volles Potenzial oft nicht aus. Zwar ist sie ein wichtiger erster Schritt, doch wenn der selbst erzeugte Sonnenstrom nicht gespeichert oder direkt in die hauseigene Wärmepumpe eingespeist wird, geht ein großer Teil der Energie verloren. Häufig arbeiten die einzelnen Komponenten noch getrennt voneinander und nutzen ihre Möglichkeiten nicht vollständig. Genau hier setzt Krone Sonne an.

Ein intelligentes Energiesystem für Zuhause
Das Unternehmen bündelt als Spezialist für zukunftssichere Energiekonzepte alle wichtigen Bausteine unter einem Dach und sorgt dafür, dass sie optimal zusammenspielen. Dazu gehört die Erzeugung klimaneutralen Stroms durch Photovoltaik direkt am eigenen Dach ebenso wie der Einsatz moderner Wärmepumpen, die eine unabhängige und nachhaltige Wärmeversorgung ermöglichen.

Ergänzt wird das System durch intelligente Speicherlösungen, die den Eigenverbrauch erhöhen, sowie durch zukunftssichere E-Mobilität, bei der Elektroautos bequem zu Hause und idealerweise mit selbst produziertem Solarstrom geladen werden können. Ein intelligentes Energiemanagement verbindet alle Komponenten miteinander und steuert sie automatisch so, dass die Energie bestmöglich genutzt wird. Die Energiewende ist dabei nicht nur ein Gewinn für Umwelt und Klima.

Sie ist auch ein bedeutender Wirtschaftsmotor. Investitionen in Photovoltaik, Wärmepumpen und intelligente Energietechnik schaffen Arbeitsplätze, stärken das regionale Handwerk und sorgen für volle Auftragsbücher bei heimischen Unternehmen.

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