So können Sie Strom fürs Eigenheim speichern

Jede Kilowattstunde vom eigenen Dach reduziert den Bedarf an fossilen Energieträgern und macht die Energieversorgung nachhaltiger. Doch eine Photovoltaikanlage allein schöpft ihr volles Potenzial oft nicht aus. Zwar ist sie ein wichtiger erster Schritt, doch wenn der selbst erzeugte Sonnenstrom nicht gespeichert oder direkt in die hauseigene Wärmepumpe eingespeist wird, geht ein großer Teil der Energie verloren. Häufig arbeiten die einzelnen Komponenten noch getrennt voneinander und nutzen ihre Möglichkeiten nicht vollständig. Genau hier setzt Krone Sonne an.