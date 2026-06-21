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Eine Sonnenstrom-Lösung mit Heimvorteil

Krone Sonne
21.06.2026 05:00
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(Bild: Serhii - stock.adobe.com)
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Sonnenstrom erzeugen ist gut – ihn auch dann nutzen zu können, wenn die Sonne nicht scheint, ist noch besser. Warum immer mehr Haushalte auf die Kombination aus Photovoltaik und Speicher setzen und welche Förderungen jetzt winken.

Während Millionen Fußballfans die Weltmeisterschaft verfolgen, zeigt sich eine Erkenntnis aus dem Sport auch bei der Energieversorgung: Wer langfristig erfolgreich sein will, braucht die richtige Taktik. Eine Mannschaft, die nur angreift, wird irgendwann ausgekontert. Ähnlich verhält es sich mit PV-Anlagen: Sie produzieren tagsüber wertvollen Strom, doch ohne Speicher kann ein Teil davon ungenutzt bleiben. Genau deshalb setzen immer mehr österreichische Haushalte auf das Erfolgsduo aus Photovoltaik und Batteriespeicher.

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Die Kombi mit Energiespeicher macht den Unterschied
Die eigentliche Stärke des Sonnenstroms zeigt sich nämlich nicht nur dann, wenn die Sonne scheint, sondern dann, wenn die Energie genau zu jenem Zeitpunkt verfügbar ist, an dem sie benötigt wird – etwa am Abend, in den Nachtstunden oder in den frühen Morgenstunden. Die Nachfrage nach Solarem bleibt ungebrochen hoch. Angesichts steigender Energieanforderungen durch Wärmepumpen, E-Autos und moderner Haustechnik rückt die effiziente Nutzung des selbst erzeugten Stroms immer stärker in den Fokus. Speicher helfen dabei, den Eigenverbrauch zu erhöhen, den Strombezug aus dem Netz zu reduzieren und Unabhängigkeit von künftigen Preisentwicklungen zu stärken. Auch die aktuelle Förderlandschaft trägt dieser Entwicklung Rechnung. Bund und Länder unterstützen Investitionen in Photovoltaik und Stromspeicher mit attraktiven Zuschüssen.

Jetzt gilt es den solaren Heimvorteil mit einer kombinierten Speicheranlage zu nutzen! Damit ...
Jetzt gilt es den solaren Heimvorteil mit einer kombinierten Speicheranlage zu nutzen! Damit kann der am Dach erzeugte Strom dann fließen wenn er gebraucht wird. Förderungen inklusive!(Bild: photoschmidt 2023)

Förderung abholen
Für viele Haushalte können sich Förderungen von mehreren tausend Euro ergeben. Bei der Wahl der passenden Anlage gibt es jedoch keine Lösung von der Stange. Dachfläche, Ausrichtung, Stromverbrauch und künftige Pläne spielen eine entscheidende Rolle. Genau hier setzt auch das Angebot von Krone Sonne an. Im Rahmen eines individuellen Sonnenchecks werden die Gegebenheiten vor Ort analysiert, mögliche Förderungen geprüft und das Potenzial für die Eigenstromversorgung berechnet.

Denn die Energiewende findet nicht irgendwann statt – sie findet jetzt statt. Wer heute auf eine moderne Anlage mit Speicher setzt, schafft die Grundlage für mehr Energieunabhängigkeit und niedrigere laufende Kosten in den kommenden Jahrzehnten. Wir bieten zu all diesen brennend heißen Fragen telefonische Beratung. Einfach direkt über unsere Website das entsprechende Formular ausfüllen.

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