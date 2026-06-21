Eine Sonnenstrom-Lösung mit Heimvorteil

Die Kombi mit Energiespeicher macht den Unterschied

Die eigentliche Stärke des Sonnenstroms zeigt sich nämlich nicht nur dann, wenn die Sonne scheint, sondern dann, wenn die Energie genau zu jenem Zeitpunkt verfügbar ist, an dem sie benötigt wird – etwa am Abend, in den Nachtstunden oder in den frühen Morgenstunden. Die Nachfrage nach Solarem bleibt ungebrochen hoch. Angesichts steigender Energieanforderungen durch Wärmepumpen, E-Autos und moderner Haustechnik rückt die effiziente Nutzung des selbst erzeugten Stroms immer stärker in den Fokus. Speicher helfen dabei, den Eigenverbrauch zu erhöhen, den Strombezug aus dem Netz zu reduzieren und Unabhängigkeit von künftigen Preisentwicklungen zu stärken. Auch die aktuelle Förderlandschaft trägt dieser Entwicklung Rechnung. Bund und Länder unterstützen Investitionen in Photovoltaik und Stromspeicher mit attraktiven Zuschüssen.