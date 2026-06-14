Wer jetzt wartet, verpasst diese Förderung

Die Klimakrise ist längst keine ferne Zukunftsprognose mehr. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an unsere Energieversorgung. Strom wird zum entscheidenden Rohstoff der Zukunft – und damit auch die Frage, wer ihn produziert und zu welchem Preis. Deshalb richtet sich der Blick auf den 16. Juni. An diesem Tag startet der nächste Fördercall für Photovoltaikanlagen samt Batteriespeicher.
Bis zu 4.000 Euro Förderung können sich Haushalte sichern. Doch der Countdown läuft: Eingereicht werden können nur Projekte, für die schon jetzt ein Netzantrag vorliegt. Wer erst aktiv wird, wenn der Fördertopf geöffnet wird, könnte die Chance bereits verpasst haben. Dabei spricht vieles dafür, gerade jetzt in die eigene Energieversorgung zu investieren. Experten gehen davon aus, dass sich der Strombedarf in Österreich bis 2040 massiv erhöhen wird. Gleichzeitig sorgen geopolitische Krisen, schwankende Energiemärkte und steigende Netzkosten für Unsicherheit.
Wer heute auf Photovoltaik setzt, macht sich unabhängiger von diesen Entwicklungen und gewinnt langfristig mehr Kontrolle über die eigenen Energiekosten. Genau hier setzt Krone Sonne mit dem neuen „Krone PV PLUS“-Paket an. Die Lösung kombiniert hochwertige österreichische Technologie von Fronius mit leistungsstarken Batteriespeichern und bietet damit alles, was für eine moderne Eigenversorgung notwendig ist. Zehn Jahre Herstellergarantie sorgen zusätzlich für Sicherheit, während optionale Notstromlösungen und Erweiterungen das System fit für die Zukunft machen.
Der Weg zur eigenen Energieunabhängigkeit ist dabei einfacher als viele denken: Bereits ab 6.599 Euro oder ab 52 Euro monatlich bei 800 Euro Anzahlung gelingt der Umstieg. Der kostenlose Sonnencheck von Krone Sonne bringt Experten direkt nach Hause.
Fördercall startet am 16. Juni
Vor Ort werden Dach, Verbrauchsverhalten und technische Möglichkeiten analysiert, um die passende Lösung zu finden und den notwendigen Netzantrag rechtzeitig zu stellen. Denn wenn am 16. Juni der Fördercall startet, zählt nicht der gute Vorsatz, sondern die Vorbereitung. Wer heute handelt, sichert sich Förderungen, moderne österreichische Technologie und ein Stück Unabhängigkeit. Wer wartet, riskiert, einer Entwicklung hinterherzulaufen, die längst begonnen hat.