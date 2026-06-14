Wer jetzt wartet, verpasst diese Förderung

Bis zu 4.000 Euro Förderung können sich Haushalte sichern. Doch der Countdown läuft: Eingereicht werden können nur Projekte, für die schon jetzt ein Netzantrag vorliegt. Wer erst aktiv wird, wenn der Fördertopf geöffnet wird, könnte die Chance bereits verpasst haben. Dabei spricht vieles dafür, gerade jetzt in die eigene Energieversorgung zu investieren. Experten gehen davon aus, dass sich der Strombedarf in Österreich bis 2040 massiv erhöhen wird. Gleichzeitig sorgen geopolitische Krisen, schwankende Energiemärkte und steigende Netzkosten für Unsicherheit.