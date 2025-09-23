Man mit Krone Sonne Freiheit & Sicherheit gewinnt?

Wusstest du, dass man mit Krone Sonne nicht nur bares Geld spart, sondern auch Freiheit und Sicherheit gewinnt? In unserer neuen Videoreihe „Wusstest du, dass …“ erfährst du, dass es bei Krone Sonne nicht nur um Photovoltaik geht, sondern auch um Service, Vorteile und echte Entlastung.
Wusstest du, dass deine Energiewende so flexibel sein kann, wie du sie brauchst? In unserer neuen Videoreihe „Wusstest du, dass …“ erfährst du heute:
Wie du mit „Weniger Netz. Mehr Freiheit“ unabhängiger wirst und deine Stromkosten senkst.
Was bei Krone Sonne „Alles aus einer Hand“ bedeutet – von der Planung über die Montage bis hin zur Förderabwicklung.
Und wie dir der „Ratenkauf“ den Einstieg erleichtert, ohne dein Budget zu sprengen.
Drei Themen, drei Videos – und jede Menge Klarheit, wie Photovoltaik dein Leben einfacher, günstiger und nachhaltiger macht. Aber schau selbst rein 👉🎥🌞
Wusstest du, dass …
… du mit einer eigenen PV-Anlage bis zu 70 % weniger Strom aus dem Netz benötigst? Im Video erfährst du, wie du deine Unabhängigkeit vom Energieversorger stärkst – und dabei Monat für Monat bares Geld sparst.
Wusstest du, dass …
… du dich um nichts kümmern musst? Krone Sonne übernimmt alles für deine PV-Anlage – von der Planung über die Montage bis hin zur kompletten Förderabwicklung. Im Video erfährst du, wie einfach der Weg zur eigenen Anlage wirklich ist.
Wusstest du, dass …
… Krone Sonne eine Lösung für jedes Budget hat? Ob Ratenkauf oder Komplettpaket – hier findest du die Photovoltaik-Anlage, die zu deinem Lebensstil passt. Im Video erfährst du, wie einfach und flexibel dein Einstieg in die Energiewende sein kann.
Alle Infos dazu findest du auf Krone Sonne.