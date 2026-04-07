Opfer aus Rollstuhl gezogen, geschlagen, beraubt

Keinerlei Hemmung hat ein Räuber am Ostersonntag im Wiener Bezirk Meidling gehabt. Der Unbekannte nahm in einem Park einen Rollstuhlfahrer ins Visier, hatte es auf die Tasche seines Opfers abgesehen. Der wollte sich nicht kampflos geschlagen geben, hatte jedoch gegen seinen Angreifer keine Chance.
Zur Tat kam es gegen 14 Uhr, ganz in der Nähe eines Spielplatzes in dem Park. Der Unbekannte ging auf den Rollstuhlfahrer zu und verpasste dem 45-Jährigen mehrere Schläge ins Gesicht. Danach versuchte er, an die Umhängetasche des Mannes zu gelangen.
Beim Kampf um seine Habseligkeiten wurde der 45-Jährige aus dem Rollstuhl gezogen und stürzte zu Boden. Der Täter nahm die Tasche, in der sich die Wertgegenstände des Opfers befanden, und rannte davon.
Opfer erlitt Verletzungen
Der Unbekannte soll circa 1,80 Meter groß sein, hat schwarze kurze Haare, eine normale Statur und dürfte zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Der 45-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt, eine Versorgung durch den Rettungsdienst lehnte der Mann aber ab. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.
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