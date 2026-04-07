Opfer aus Rollstuhl gezogen, geschlagen, beraubt

Keinerlei Hemmung hat ein Räuber am Ostersonntag im Wiener Bezirk Meidling gehabt. Der Unbekannte nahm in einem Park einen Rollstuhlfahrer ins Visier, hatte es auf die Tasche seines Opfers abgesehen. Der wollte sich nicht kampflos geschlagen geben, hatte jedoch gegen seinen Angreifer keine Chance.