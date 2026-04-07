Wacker: Erste Liga-Niederlage nach acht Monaten!

Wacker verlor erstmals seit der ersten Runde wieder ein Ligaspiel. Damals setzte es eine 0:1-Heimniederlage gegen Seekirchen. Am Ostermontag, also knapp acht Monate später, folgte mit dem 1:2 daheim gegen Kitzbühel die zweite Niederlage. „Wenn du nur mit 80 Prozent Einsatz spielst – und das nur über 15 Minuten -, brauchst du dich nicht zu wundern, dass man verliert“, monierte Wacker-Boss Hannes Rauch die Einstellung der Spieler. Der 57-Jährige möchte im Cup in Kufstein (14. April) „eine klare Steigerung sehen“.