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Atalan weg, Silberberger übernimmt in Wolfsberg

Bundesliga
07.04.2026 11:47
Thomas Silberberger übernimmt in Wolfsberg.
Thomas Silberberger übernimmt in Wolfsberg.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was die „Krone“ bereits berichtet hatte, ist nun fix: Der Wolfsberger AC hat sich von Trainer Ismail Atalan getrennt. Thomas Silberberger – bis vor zwei Wochen bei Zweitligist Admira tätig - übernimmt ab sofort bei den kriselnden Lavanttalern.

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Das Trainer-Karussell bei Fußball-Bundesligist WAC dreht sich munter weiter. Der Tabellenvorletzte gab am Dienstag die Trennung von Coach Ismail Atalan bekannt und präsentierte mit Thomas Silberberger auch gleich den Nachfolger. Der 52-jährige Tiroler war damit nur ganz kurz ohne Trainerjob, nachdem seine Amtszeit bei Zweitligist Admira Wacker am 23. März zu Ende gegangen war. Seine erste WAC-Aufgabe wartet am Samstag (17 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die SV Ried.

Da sollen die Lavanttaler einen Negativtrend von zehn sieglosen Pflichtspielen stoppen. Auch dadurch beträgt der Vorsprung auf das Qualifikationsgruppen-Schlusslicht FC Blau-Weiß Linz sieben Runden vor Schluss nur vier Punkte. Nach dem Ried-Match warten die beiden noch ausstehenden direkten Duelle. Der zuletzt auch als Sky-Experte im Einsatz gewesene Silberberger leitete bereits am Dienstagnachmittag seine erste Trainingseinheit beim neuen Verein. Schon zuvor stellte er sich erstmals den Medien.

„Wie sich der WAC am Sonntag bei mir gemeldet hat, war für mich klar, dass ich das unbedingt machen will, weil für mich der WAC schon eine Topmannschaft in Österreich ist, vor allem was die Vergangenheit betrifft“, sagte Silberberger. Aktuell befinde sich der Verein in einer schwierigen Zeit. „Ich sehe es aber als Herausforderung und eigentlich kann man ja nur nach vorne starten. Die Aufgabe ist eine sehr coole.“

Ablöse nicht überraschend
Atalan war seit Mitte November beim WAC tätig, durfte in 13 Pflichtspielen aber nur einmal über einen Sieg jubeln. Neben drei Remis gab es unter dem 46-jährigen Deutschen gleich neun Niederlagen, darunter zuletzt ein 1:3 bei der WSG Tirol. Die Ablöse kam danach nicht mehr überraschend, war auch schon früher erwartet worden. „Bereits in den späten Abendstunden des gestrigen Ostermontags hat Präsident Dietmar Riegler Ismail Atalan in einem persönlichen Gespräch von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden. Die anhaltende Negativserie veranlasste die Vereinsführung dazu, die Reißleine zu ziehen und für die entscheidende Phase der Meisterschaft einen neuen Impuls zu setzen“, verlautete der Klub.

Vor Atalan hatte Peter Pacult nach nur fünf Partien wieder gehen müssen. Der Wiener hatte die Nachfolge des zu Ligakonkurrent LASK abgewanderten Dietmar Kühbauer angetreten. Damit versucht nun der bereits vierte Trainer in der laufenden Saison sein Glück bei den Lavanttalern. Silberberger kennt die Bundesliga aus seiner Zeit als Trainer der WSG Tirol, für die er bis Sommer 2024 tätig gewesen war.

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