Atalan weg, Silberberger übernimmt in Wolfsberg

Ablöse nicht überraschend

Atalan war seit Mitte November beim WAC tätig, durfte in 13 Pflichtspielen aber nur einmal über einen Sieg jubeln. Neben drei Remis gab es unter dem 46-jährigen Deutschen gleich neun Niederlagen, darunter zuletzt ein 1:3 bei der WSG Tirol. Die Ablöse kam danach nicht mehr überraschend, war auch schon früher erwartet worden. „Bereits in den späten Abendstunden des gestrigen Ostermontags hat Präsident Dietmar Riegler Ismail Atalan in einem persönlichen Gespräch von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden. Die anhaltende Negativserie veranlasste die Vereinsführung dazu, die Reißleine zu ziehen und für die entscheidende Phase der Meisterschaft einen neuen Impuls zu setzen“, verlautete der Klub.