Felix Baumgartners Freundin bricht ihr Schweigen

Denn sie habe Wert darauf gelegt, die Schicksalsschlägen in ihrem Leben im Privaten zu verarbeiten. In dieser schwierigen Phase habe sie vor allem Unterstützung von ihrer Familie und engen Freunde bekommen. Gleichzeitig sei es aber auch die Anteilnahme von Fremden gewesen, die ihr in dieser Zeit Kraft gegeben habe, fuhr Baumgartners Lebensgefährtin fort.

Nicht nur „Freundin von“

Abschließend machte sie deutlich, dass sie auch nach dem tragischen Tod von Felix Baumgartner nicht nur als dessen Freundin angesehen werden möchte, obwohl sie mit dem Extremsportler immer in großer Liebe verbunden war.