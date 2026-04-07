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8 Monate nach Tod

Felix Baumgartners Freundin bricht ihr Schweigen

Society International
07.04.2026 12:15
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Sommer des letzten Jahres ist Extremsportler Felix Baumgartner bei einem Absturz mit seinem motorisierten Gleitschirm in Italien gestorben. Seine Freundin Mihaela Radulescu Schwartzenberg zog sich danach aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt brach die 56-Jährige ihr Schweigen und machte deutlich, wie tief der Schmerz über den Tod ihres Lebensgefährten auch Monate nach der Tragödie noch immer sitzt.

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Der Tod von Felix Baumgartner im letzten Sommer sorgte für Trauer und Fassungslosigkeit bei Fans und Freunden. Eine, die die unfassbare Tragödie miterleben musste, war Mihaela Radulescu Schwartzenberg. Die Lebensgefährtin des Extremsportlers, der einst mit seinem Sprung aus der Stratosphäre Geschichte schrieb, war in Italien mit dabei, eilte nach Baumgartners Absturz umgehend zur Unfallstelle.

„Dunkelste Zeit meines Lebens“
Danach zog sich die 56-Jährige aus der Öffentlichkeit zurück. Bis jetzt. Zu Ostern brach die Rumänin ihr Schweigen und teilte auf Facebook eine Nachricht, in der sie über die, wie sie sagt, „dunkelste Zeit meines Lebens“ sprach.

Felix Baumgartner mit seiner Lebensgefährtin Mihaela Radulescu Schwartzenberg
Felix Baumgartner mit seiner Lebensgefährtin Mihaela Radulescu Schwartzenberg(Bild: APA/dpa/Patrick Seeger)

Denn innerhalb von sechs Monaten verlor Schwartzenberg nicht nur ihren Lebensgefährten, sondern auch ihre Mutter. „Ich habe in letzter Zeit unermesslichen Schmerz erlitten“, schrieb sie in ihrer Botschaft.

Wollte nicht „weinendes Opfer“ sein
Ihr Rückzug aus der Öffentlichkeit sei eine bewusste Entscheidung gewesen. „Ich habe jedes Interview abgelehnt, aus welchem Land auch immer; ich wollte nicht, dass es um mich ging, ich wollte nicht das Opfer sein, das vor den Kameras weint“, erklärte sie, warum sie sich für diesen Schritt entschieden habe.

Denn sie habe Wert darauf gelegt, die Schicksalsschlägen in ihrem Leben im Privaten zu verarbeiten. In dieser schwierigen Phase habe sie vor allem Unterstützung von ihrer Familie und engen Freunde bekommen. Gleichzeitig sei es aber auch die Anteilnahme von Fremden gewesen, die ihr in dieser Zeit Kraft gegeben habe, fuhr Baumgartners Lebensgefährtin fort.

Nicht nur „Freundin von“
Abschließend machte sie deutlich, dass sie auch nach dem tragischen Tod von Felix Baumgartner nicht nur als dessen Freundin angesehen werden möchte, obwohl sie mit dem Extremsportler immer in großer Liebe verbunden war.

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„Ich habe mein Geld und meinen Ruhm nicht dadurch verdient, dass ich die Freundin von jemandem war, sondern nur durch meine Arbeit, meine Erfolge, meinen Aktivismus, meine Bücher, meine guten Taten für andere“, schrieb Schwartzenberg dazu. Und sie sei rückblickend stolz darauf, dass sie selbst in den schwierigsten Phasen ihres Lebens nie aufgegeben habe.

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