Private Flugshow zum Abschied von Baumgartner

Für Fans und Freunde von Felix Baumgartner bestand bereits am Montag und Dienstag die Möglichkeit, sich im Bestattungsinstitut Schoosleitner in Thalgau von dem Ausnahmesportler zu verabschieden. Die Red-Bull-Familie verabschiedete sich von Baumgartner weniger still: eine private Flugshow wurde im Gedenken an den 56-Jährigen abgehalten.