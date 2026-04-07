So sehen die „3 Engel für Charlie“ heute aus

Der übrigens immer noch ungebrochen ist. Denn nach dem Erfolg der Kinofilme mit Cameron Diaz, Lucy Liu und Drew Barrymore in den Hauptrollen und unter anderem Demi Moore und Bill Murray in den Nebenrollen wird Gerüchten zufolge schon an einem neuen Film gearbeitet. Wer dieses Mal die Engel von Charlie spielen soll, das ist allerdings noch nicht bekannt ...