So sehen die „3 Engel für Charlie“ heute aus

Kaum zu glauben, aber wahr: Die Kultserie „3 Engel für Charlie“ feiert 2026 ihr 50-jähriges Jubiläum. Und weil das auch gebührend gefeiert werden muss, trafen sich jetzt die drei „Engel“ am Red Carpet. Hätten Sie sie erkannt?
Eine Mischung aus Krimi, Action und Glamour machte die Serie „3 Engel für Charlie“ ab 1976 zum absoluten Kult. Fünf Staffeln lang sorgten die taffen Engel von Charlie für Begeisterung im Wohnzimmer und zogen auch in Österreich die Zuschauer in den Bann.
„Charlies Engel“ am Red Carpet
Im Laufe der Zeit gab es mehrere Besetzungswechsel. So zählte etwa die 2009 verstorbene Farrah Fawcett zu den originalen Engeln, stieg aber bereits nach der ersten Staffel aus.
Statt ihr übernahm Cheryl Ladd (74), die sich am Montagabend mit ihren Serien-Kolleginnen Kate Jackson (77) und Jaclyn Smith (80) am Red Carpet traf, um das große Serien-Jubiläum zu feiern.
Hype ist ungebrochen
Und schaut man sich die drei ehemaligen Serien-Beautys an, kann man fast nicht glauben, dass tatsächlich fünf Jahrzehnte seit dem Hype um die „Charlie‘s Angel“ vergangen ist.
Der übrigens immer noch ungebrochen ist. Denn nach dem Erfolg der Kinofilme mit Cameron Diaz, Lucy Liu und Drew Barrymore in den Hauptrollen und unter anderem Demi Moore und Bill Murray in den Nebenrollen wird Gerüchten zufolge schon an einem neuen Film gearbeitet. Wer dieses Mal die Engel von Charlie spielen soll, das ist allerdings noch nicht bekannt ...
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