Alkolenker hinterließ Chaos auf Autobahn-Baustelle

In der Nacht auf Dienstag baute ein 43-Jähriger einen Unfall in einem Baustellenbereich auf der A9 bei Gratkorn. Der Obersteirer fuhr einfach weiter, nachfolgende Autos wurden durch Trümmerteile beschädigt. Die Polizei konnte den Lenker ausfindig machen, er war stark alkoholisiert.
Ein sprichwörtliches Trümmerfeld hinterließ ein Autofahrer im Bereich einer Baustelle auf der Pyhrnautobahn bei Gratkorn (Graz-Umgebung). Gegen 1:15 Uhr in der Nacht auf Dienstag krachte der Mann dort gegen eine Baustellenabsperrung und eine Verkehrsleiteinrichtung.
Der Lenker fuhr danach einfach weiter und hinterließ durch den Aufprall einige Trümmer auf der Fahrbahn. Drei nachkommende Fahrzeuge kollidierten mit diesen Teilen und wurden teils schwer beschädigt.
Auto defekt, Lenker betrunken
Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten den Unfallverursacher wenig später noch auf der Autobahn bei einer nahegelegenen Betriebsumkehr ausfindig machen.
Der Pkw war stark beschädigt und nicht mehr fahrtüchtig – was auch der Lenker nicht mehr war. Bei der Kontrolle des 43-Jährigen aus dem Bezirk Leoben nahmen die Polizisten laut Aussendung „deutlichen Alkoholgeruch“ wahr. Ein durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht einer starken Alkoholisierung. Dem 43-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.
Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten durch die Asfinag waren die beiden Gratkorntunnel in Fahrtrichtung Linz für rund 40 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt.
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