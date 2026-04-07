Alkolenker hinterließ Chaos auf Autobahn-Baustelle

Der Pkw war stark beschädigt und nicht mehr fahrtüchtig – was auch der Lenker nicht mehr war. Bei der Kontrolle des 43-Jährigen aus dem Bezirk Leoben nahmen die Polizisten laut Aussendung „deutlichen Alkoholgeruch“ wahr. Ein durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht einer starken Alkoholisierung. Dem 43-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.