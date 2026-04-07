Vandalen suchten Weingarten in Winden am See heim

„Bemerkt haben wir den Schaden am Ostersonntag, als wir unterwegs waren“, erzählt Jana Kroyer. Irgendjemand hatte sich die Mühe gemacht, durch jede einzelne Reihe des halben Hektar großen Weingartens zu gehen und die jungen Triebe an den Reben entweder abzuknicken oder abzureißen. Was der Schaden für Auswirkungen hat, ist noch nicht klar.