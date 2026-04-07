Vandalen suchten Weingarten in Winden am See heim

Jede Rebe in dem kleinen Weingarten in Winden am See ist abgerissen oder geknickt! Die Winzerfamilie bittet um Mithilfe.
Es sind nur 16 Reihen, trotzdem ist es ein großer Schaden, den Unbekannte rund um Ostern im Weingarten der Familie Kroyer aus Winden am See angerichtet haben.
„Bemerkt haben wir den Schaden am Ostersonntag, als wir unterwegs waren“, erzählt Jana Kroyer. Irgendjemand hatte sich die Mühe gemacht, durch jede einzelne Reihe des halben Hektar großen Weingartens zu gehen und die jungen Triebe an den Reben entweder abzuknicken oder abzureißen. Was der Schaden für Auswirkungen hat, ist noch nicht klar.
Das wird die Zeit zeigen. Eines ist aber sicher: Die Ernte wird heuer geringer ausfallen als normal. „Anzeige gegen Unbekannt wurde erstattet. Falls jemand etwas beobachtet hat, bitten wir auf jeden Fall um Mithilfe“, so die Familie.
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