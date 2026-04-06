Bregenz blieb auch im Kellerduell ohne Punkte

Im Kellerduell der zweiten Liga ging es schnell zur Sache. Schlusslicht Bregenz überließ Tabellennachbar Sturm II zwar von Beginn an Kontrolle und Ball, ging aber dennoch nach zehn Minuten in Führung. Johannes Tartarotti wurde im Grazer Strafraum gelegt, versenkte den fälligen Penalty scharf in der linken Ecke. Ein perfekter Start für die Elf von Coach Andreas Heraf. Der aber nicht lange währte. Nur zwei Minuten später bekam Verteidiger Brandon Pursall einen Querschläger unglücklich ans Bein und leitete ihn noch unglücklicher ins eigene Tor – 1:1 (12.) Und wenig später kam es noch dicker, nach einem Freistoß köpfte Sturms Gabriel Haider zum 2:1 für die Gäste ein. Mit dem Rückstand ging es in die Pause.