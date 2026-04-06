Bregenz blieb auch im Kellerduell ohne Punkte

SW Bregenz musste im Kellerduell mit Sturm II die elfte Saisonniederlage einstecken, trotz früher Führung. Trainer Andreas Heraf und sein Team kommen in diesem Spieljahr nicht vom Fleck – acht Punkte fehlen nun schon auf den ersten Nichtabstiegsplatz.
Im Kellerduell der zweiten Liga ging es schnell zur Sache. Schlusslicht Bregenz überließ Tabellennachbar Sturm II zwar von Beginn an Kontrolle und Ball, ging aber dennoch nach zehn Minuten in Führung. Johannes Tartarotti wurde im Grazer Strafraum gelegt, versenkte den fälligen Penalty scharf in der linken Ecke. Ein perfekter Start für die Elf von Coach Andreas Heraf. Der aber nicht lange währte. Nur zwei Minuten später bekam Verteidiger Brandon Pursall einen Querschläger unglücklich ans Bein und leitete ihn noch unglücklicher ins eigene Tor – 1:1 (12.) Und wenig später kam es noch dicker, nach einem Freistoß köpfte Sturms Gabriel Haider zum 2:1 für die Gäste ein. Mit dem Rückstand ging es in die Pause.
Noch ein Gegentor
SW-Trainer Heraf reagierte in der Halbzeit, brachte mit Nicolas Rossi und Damian Maksimovic zwei Stürmer, Felix Mandler und David Otugo mussten runter. Die Hausherren wurden dann auch offensiver. Kassierten aber trotzdem bald das dritte Tor. Wieder nach einem Standard, Bastian Maierhofer vollendete mit der Brust (50.). Mehr passierte nicht mehr. Die Bregenzer gaben sich zwar nicht auf und blieben bemüht, mussten aber trotzdem mit der elften Saisonniederlage vom Platz – acht Punkte fehlen mittlerweile schon auf die jungen Steirer und den ersten Nichtabstiegsplatz.
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