Er liebt den Horror und fürchtet das Grauen

„Ich bin sehr sensibel“

Dass jener Mann, der Blut liebt, auch Angst haben könnte, ist kaum zu glauben, aber Tatsache. „Ich bin sehr sensibel, wenn ich Nachrichten schaue. Wenn ich höre, dass ,der echte Franz‘ seine drei Kinder im Keller einsperrt oder 20 Frauen im Wald vergraben hat, macht mir das Angst.“ Erst vergangene Woche hat Dr. Horror den zweiten Platz bei den Ö3-Podcast-Awards abgeräumt – „geil für’s Ego, mehr auch nicht“. Und Notfalls könnte er sich auch als Experte für erste Dates outen.