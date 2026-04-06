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Ins Spital gebracht

Biker krachte ungebremst gegen Kleintransporter

Oberösterreich
06.04.2026 16:38
Der 56-jährige Motorradfahrer wurde ins Spital gebracht.
Der 56-jährige Motorradfahrer wurde ins Spital gebracht.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Im Krankenhaus endete für einen 56-jährigen Motorradfahrer seine Ausfahrt am Ostermontag in St. Florian bei Linz. Der Biker krachte ungebremst gegen einen abbiegenden Kleintransporter – wurde daraufhin von seiner Maschine geschleudert.

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Die Einsatzkräfte mussten am Osterwochenende gleich zu mehreren Unfällen ausrücken, bei einem Großteil blieb es glücklicherweise aber bei leichten Verletzungen. Schwerer erwischt hat es allerdings einen 56-jährigen Motorradfahrer am Montagmorgen in St. Florian bei Linz. Der Biker aus Leonding war gegen 8.20 Uhr mit seiner Maschine Richtung St. Florian unterwegs, als er mit einem Kleintransporter kollidierte.

Der einheimische Lenker (52) des Wagens wollte gerade links abbiegen, als der Motorradfahrer ungebremst gegen die Beifahrerseite krachte. Der Mann wurde vom Zweirad geschleudert. Nach notärztlicher Behandlung wurde er ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

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