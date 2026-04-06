Biker krachte ungebremst gegen Kleintransporter

Die Einsatzkräfte mussten am Osterwochenende gleich zu mehreren Unfällen ausrücken, bei einem Großteil blieb es glücklicherweise aber bei leichten Verletzungen. Schwerer erwischt hat es allerdings einen 56-jährigen Motorradfahrer am Montagmorgen in St. Florian bei Linz. Der Biker aus Leonding war gegen 8.20 Uhr mit seiner Maschine Richtung St. Florian unterwegs, als er mit einem Kleintransporter kollidierte.