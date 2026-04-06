"Krone" was on the scene
The shock runs deep in the small market town in Lower Austria: Following the murder of a 38-year-old mother in Sooß, neighbors and locals are horrified. On the scene, people are distraught and stunned: “She was such a lovely woman.”
“It’s truly tragic what happened here,” say three men at a wine tavern who learned of the crime on Monday. An elderly woman who knew the victim personally recounts: “My grandson and her daughter attended the same kindergarten. She was such a lovely woman.”
Community deeply shaken
She didn’t know the man. She wonders: “Why can’t people just break up normally these days?”
Even neighbors who didn’t witness the crime themselves are deeply shaken. “I knew her well from shopping at Billa; she worked there. She was always friendly and very hardworking,” says a local resident. She also knows the couple’s four minor children.
As reported, the woman was found dead in the garden of her single-family home on Sunday evening around 6:30 p.m. With stab and gunshot wounds to the head and upper body, she was literally executed. The suspect is her 47-year-old husband, from whom she was separated.
The police arrested him on the night of the crime. A 9mm pistol, believed to be the possible murder weapon, was recovered at the scene along with a screwdriver.
Help with violence – Important numbers for women in Austria:
- Women’s Helpline: 0800 222 555 | www.frauenhelpline.at
- Autonomous Austrian Women’s Shelters (AÖF):www.aoef.at
- Women’s Shelter Emergency Hotline: 0577 22
- Austrian Violence Protection Centers: 0800 700 217 | www.gewaltschutzzentrum.at
- Police Emergency Hotline: 133
Minister for Women Eva-Maria Holzleitner and Minister of Justice Anna Sporrer appealed on Monday: “Violence protection centers, the police, counseling centers, and emergency hotlines are there for victims. Please make use of this expertise if you need help or witness violence in your surroundings.”
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