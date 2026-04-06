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"Krone" was on the scene

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06.04.2026 16:06
Shock in Sooß. The victim leaves behind four children.
Shock in Sooß. The victim leaves behind four children.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Porträt von Hannah Tilly
Von Doris Seebacher und Hannah Tilly

The shock runs deep in the small market town in Lower Austria: Following the murder of a 38-year-old mother in Sooß, neighbors and locals are horrified. On the scene, people are distraught and stunned: “She was such a lovely woman.”

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“It’s truly tragic what happened here,” say three men at a wine tavern who learned of the crime on Monday. An elderly woman who knew the victim personally recounts: “My grandson and her daughter attended the same kindergarten. She was such a lovely woman.”

Community deeply shaken
She didn’t know the man. She wonders: “Why can’t people just break up normally these days?” 

A candle has already been lit in front of the family home. The entire community is in shock.
A candle has already been lit in front of the family home. The entire community is in shock.(Bild: Doris Seebacher)
(Bild: Doris Seebacher)
Shock in Sooß. The victim leaves behind four children.
Shock in Sooß. The victim leaves behind four children.(Bild: Doris Seebacher)

Even neighbors who didn’t witness the crime themselves are deeply shaken. “I knew her well from shopping at Billa; she worked there. She was always friendly and very hardworking,” says a local resident. She also knows the couple’s four minor children.

As reported, the woman was found dead in the garden of her single-family home on Sunday evening around 6:30 p.m. With stab and gunshot wounds to the head and upper body, she was literally executed. The suspect is her 47-year-old husband, from whom she was separated.

The police arrested him on the night of the crime. A 9mm pistol, believed to be the possible murder weapon, was recovered at the scene along with a screwdriver.

Help with violence – Important numbers for women in Austria:

Minister for Women Eva-Maria Holzleitner and Minister of Justice Anna Sporrer appealed on Monday: “Violence protection centers, the police, counseling centers, and emergency hotlines are there for victims. Please make use of this expertise if you need help or witness violence in your surroundings.”

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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