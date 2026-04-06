Ostersturm knickte Bäume wie Streichhölzer um

Stürmischer Wind hat am späten Sonntagnachmittag und am Sonntagabend in Teilen Oberösterreichs für dutzenden Feuerwehreinsätze gesorgt. Zahlreiche umgefallene Bäume versperrten Straßen oder beschädigten Stromleitungen.
Vor allem im Mühl- und im Innviertel stürzten durch die heftigen Böen Bäume um und blockierten Straßen oder beschädigten Stromleitungen. Das Landesfeuerwehrkommando verzeichnete zwischen 17 Uhr und Mitternacht rund zwei Dutzend Einsätze. Zudem mussten in zwei Fällen Dächer gesichert werden, in Steyr drohte ein Baugerüst umzukippen.
Baugerüst abgebaut
Das Baugerüst bei einem Mehrparteienhaus war durch den Sturm ins Wanken geraten, die Freiwillige Feuerwehr trug einen Teil des Gerüsts ab, um ein Umstürzen zu verhindern. Meldungen über verletzte Personen lagen nicht vor.
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