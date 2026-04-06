Ostersturm knickte Bäume wie Streichhölzer um

Vor allem im Mühl- und im Innviertel stürzten durch die heftigen Böen Bäume um und blockierten Straßen oder beschädigten Stromleitungen. Das Landesfeuerwehrkommando verzeichnete zwischen 17 Uhr und Mitternacht rund zwei Dutzend Einsätze. Zudem mussten in zwei Fällen Dächer gesichert werden, in Steyr drohte ein Baugerüst umzukippen.