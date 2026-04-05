Pkw löste Notbremsung aus: Frau in Bahn verletzt

Weil eine Pkw-Lenkerin gegen eine Einbahnstraße gefahren war, musste am Samstag eine Straßenbahn in Innsbruck eine Notbremsung hinlegen. Dabei stürzte eine Frau (74) und verletzte sich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles.
Zum folgenschweren Unfall kam es am Samstag gegen 11.40 Uhr in der Defreggerstraße in Innsbruck. Dort war ein 45-jähriger Deutscher mit der Straßenbahn Linie 2 unterwegs. Er wollte die Kreuzung Defreggerstraße-Körnerstraße durchfahren.
Zeitgleich fuhr auch eine Lenkerin mit ihrem schwarzen VW Polo gegen die dortige Einbahnstraße. Die unbekannte Frau fuhr in die Kreuzung ein, drehte um und fuhr anschließend die Körnerstraße in die richtige Richtung.
Als der Straßenbahnführer die Situation erkannte, leitete er eine Notbremsung ein, um den Zusammenstoß zu verhindern.
Die Polizei
Bei Notbremsung stürzte Frau
„Als der Straßenbahnführer die Situation erkannte, leitete er eine Notbremsung ein, um den Zusammenstoß zu verhindern“, heißt es seitens der Polizei. Dabei kam eine 74-jährige Einheimische, die sich in der Bahn befand, zu Sturz und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles, um die Lenkerin des schwarzen Fahrzeuges ausfindig zu machen.
Zweckdienliche Hinweise an die Verkehrsinspektion Wilten unter Tel.: 059133/7581100
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