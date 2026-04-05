Pkw löste Notbremsung aus: Frau in Bahn verletzt

Bei Notbremsung stürzte Frau

„Als der Straßenbahnführer die Situation erkannte, leitete er eine Notbremsung ein, um den Zusammenstoß zu verhindern“, heißt es seitens der Polizei. Dabei kam eine 74-jährige Einheimische, die sich in der Bahn befand, zu Sturz und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht.