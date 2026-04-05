Spanier bei Vorbereitungen für Stierkampf getötet

Das teilte das Veranstaltungsteam am Samstag mit. Am Samstagabend sollte die „Corrida Picassiana“ in Erinnerung an Pablo Picasso stattfinden. Dafür wurden die Tiere am Vortag zur Arena La Malagueta gebracht. Beim Entladen von einem Lastwagen ereignete sich der tödliche Zwischenfall. Der landesweit bekannte frühere Matador Ortiz stammt aus einer Familie mit einer langen Stierkampf-Tradition. Er hatte sich vor über 20 Jahren aus der Arena zurückgezogen, war aber weiterhin in die Betreuung der Stiere eingebunden.