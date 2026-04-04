FA Cup Quarterfinals
Arsenal suffers humiliating defeat at the hands of second-division side Southampton!
Von krone Sport
What a disappointment for the “Gunners”: Arsenal FC suffered a sensational 1-2 defeat to second-division side Southampton in the FA Cup quarterfinals!
The “Saints” took a 1-0 halftime lead thanks to a goal by Ross Stewart (35th minute), but the Arsenal players managed to equalize through Viktor Gyökeres (68th).
However, the home side’s second goal by Shea Charles (85th minute) held up until the final whistle.
Another title chance squandered
Thus, the dominant Premier League leaders squandered their next chance at a title just a few weeks after their League Cup final defeat against Man City.
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