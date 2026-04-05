Nach 34 Jahren: Tirols „Grüner Daumen“ tritt ab

Putz: „Ich habe mich immer bemüht, Nachhaltiges zu schaffen. So haben wir etwa die Baumpflanzaktionen gestartet. Dabei ging es um die Erhaltung alter, vom Aussterben bedrohter Apfelsorten.“ In den heimischen Gärten wurden alte Sorten gesammelt, die man dann in der Versuchsanstalt Laimburg in Südtirol gesichert hat. In der Folge wurden einjährige Triebe geschnitten und veredelt, um sie in Tiroler Gärten zu pflanzen.