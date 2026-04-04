Zusteller erwartet, dann wurde Senior überfallen

Schock für einen Pensionisten in Wien-Ottakring: Der Mann hatte am Donnerstag einen Paketzusteller erwartet – doch dann wurde der 74-Jährige plötzlich in seinen eigenen vier Wänden überfallen!
Der Senior hatte laut Polizei eigentlich einen Paketzusteller erwartet, als es an der Tür klingelte. Doch statt der Lieferung stand plötzlich ein Unbekannter vor ihm. „Mit einer mutmaßlich echten Schusswaffe bedrohte dieser den älteren Herrn und drängte ihn in seine Wohnung zurück“, schildert Polizeisprecherin Anna Gutt den Vorfall.
Goldkette vom Hals gerissen
Dann eskalierte die Situation: Der Räuber schlug seinem Opfer auf den Kopf, riss ihm eine Goldkette vom Hals und verlangte mit Nachdruck weiteres Bargeld und Schmuck. Aus Angst übergab der 74-Jährige zwei Goldringe sowie sein gesamtes Bargeld.
In Polizeiinspektion Anzeige erstattet
Mit der Beute konnte der Täter unerkannt flüchten – die Fahndung läuft bereits auf Hochtouren!
Trotz leichter Verletzungen bewies das Opfer große Stärke: Der Pensionist ging selbstständig zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion und erstattete Anzeige. Eine medizinische Versorgung lehnte er aber ab.
Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.
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