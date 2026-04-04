Zusteller erwartet, dann wurde Senior überfallen

Der Senior hatte laut Polizei eigentlich einen Paketzusteller erwartet, als es an der Tür klingelte. Doch statt der Lieferung stand plötzlich ein Unbekannter vor ihm. „Mit einer mutmaßlich echten Schusswaffe bedrohte dieser den älteren Herrn und drängte ihn in seine Wohnung zurück“, schildert Polizeisprecherin Anna Gutt den Vorfall.