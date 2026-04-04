Anrainerin stoppt türmenden Lenker nach Alko-Crash

Eine Spur der Zerstörung im Ortsgebiet von Leogang in Salzburg: Ein Pkw schleudert, reißt einen massiven Holzzaun nieder, rammt ein Gebäude und endet an einer Steinmauer. Der Lenker läuft davon, doch eine Anrainerin stellt ihn – der Alkotest zeigt 1,52 Promille.