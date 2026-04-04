Anrainerin stoppt türmenden Lenker nach Alko-Crash

Eine Spur der Zerstörung im Ortsgebiet von Leogang in Salzburg: Ein Pkw schleudert, reißt einen massiven Holzzaun nieder, rammt ein Gebäude und endet an einer Steinmauer. Der Lenker läuft davon, doch eine Anrainerin stellt ihn – der Alkotest zeigt 1,52 Promille.
In der Nacht auf Ostersamstag, kurz nach 2 Uhr, verlor ein 28-jähriger Ungar auf der B164 im Ortsgebiet von Leogang die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw schleuderte, knallte gegen einen Randstein, durchbrach einen massiven Holzzaun und krachte gegen ein Gebäude.
Erst eine Steinmauer stoppte den Wagen frontal. Statt zu warten, flüchtete der Lenker zu Fuß. Eine Anrainerin beobachtete ihn jedoch, stellte ihn und rief die Polizei.
Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Der Alkomattest ergab 1,52 Promille. Anzeigen folgen.
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