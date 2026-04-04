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Alles neu in Liverpool

Umbruch! Fünf Spieler auf Streichliste der „Reds“

Premier League
04.04.2026 10:55
Cody Gakpo soll die „Reds“ im Sommer verlassen.
Cody Gakpo soll die „Reds“ im Sommer verlassen.(Bild: AFP/APA/Darren Staples)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FC Liverpool steht wohl vor einem radikalen Kader-Umbruch. Neben Mohamed Salah sollen vier weitere Spieler den englischen Meister im Sommer verlassen. 

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Dass Salah die „Reds“ nach neun Jahren verlassen wird, ist bereits so gut wie fix – allerdings soll der Ägypter nicht der Einzige sein, der der Anfield Road Lebewohl sagen wird. Der englischen „Sun“ zufolge endet auch für Cody Gakpo, Joe Gomez, Alexis Mac Allister und Federico Chiesa das Kapitel Liverpool nach der Saison.

Mohamed Salah wird die „Reds“ wohl verlassen.
Mohamed Salah wird die „Reds“ wohl verlassen.(Bild: AP)

Außerdem läuft der Vertrag von Ibrahim Konate aus, obendrein könnten auch Curtis Jones und Andy Robertson den Verein verlassen. 

Titel in weiter Ferne
Nach der erfolgreichen Saison 2024/25, die die „Reds“ mit dem Titel in der Premier League krönen konnten, läuft es für den Traditionsklub aktuell nicht nach Wunsch. In der Liga liegt der FC Liverpool aktuell nur auf Rang fünf – 21 Punkte hinter Leader Arsenal. 

Nicht mehr unumstritten: Trainer Arne Slot
Nicht mehr unumstritten: Trainer Arne Slot(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Aufgrund der sportlichen Krise steht auch Arne Slots Zukunft als Cheftrainer auf der Kippe. Sehen wir kommende Saison etwa ein ganz neues Liverpool?

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