Umbruch! Fünf Spieler auf Streichliste der „Reds“

Dass Salah die „Reds“ nach neun Jahren verlassen wird, ist bereits so gut wie fix – allerdings soll der Ägypter nicht der Einzige sein, der der Anfield Road Lebewohl sagen wird. Der englischen „Sun“ zufolge endet auch für Cody Gakpo, Joe Gomez, Alexis Mac Allister und Federico Chiesa das Kapitel Liverpool nach der Saison.