Feuerwehren verhinderten Großbrand am Dachstuhl

Feuer erfasste bereits mehrere Quadratmeter des Dachstuhls

Ein Atemschutztrupp drang umgehend in den Dachboden vor und begann mit der Brandbekämpfung. Im Minutentakt trafen weitere Feuerwehren aus der Umgebung. Sie errichteten weitere Löschleitungen und versorgten damit die Drehleiter der Feuerwehr Waidhofen/Thaya. Die Löschmannschaften brachten das Feuer – welches sich bereits mehrere Quadratmeter des Dachstuhls erfasst hatte – rasch unter Kontrolle. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten die Atemschutztrupps anschließend den gesamten Dachstuhl auf weitere Glutnester. Ein Ausbreiten auf den gesamten Dachstuhl konnte dadurch verhindert werden.