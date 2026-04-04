Feuerwehren verhinderten Großbrand am Dachstuhl

In Heinreichs, einem Ortsteil von Vitis, Bezirk Waidhofen an der Thaya in OÖ, kam es am Freitagnachmittag zu einem Dachstuhlbrand. Eine Nachbarin bemerkte den Rauch aus dem Dachstuhl aufsteigen und verständigte die Einsatzkräfte. Diese konnten einen Großbrand verhindern.
Im Dachboden eines Wohnhauses – direkt gegenüber dem Feuerwehrhaus - brach am Freitag nach 13 Uhr ein Feuer aus. Die ersten Mitglieder der Feuerwehr Heinreichs rüsteten sich in der Fahrzeughalle mit Atemschutzgeräten aus und eilten zu Fuß an die Einsatzstelle. Parallel dazu wurde von weiteren Kameraden die Löschleitung aufgebaut und sofort mit Wasser gefüllt.
Feuer erfasste bereits mehrere Quadratmeter des Dachstuhls
Ein Atemschutztrupp drang umgehend in den Dachboden vor und begann mit der Brandbekämpfung. Im Minutentakt trafen weitere Feuerwehren aus der Umgebung. Sie errichteten weitere Löschleitungen und versorgten damit die Drehleiter der Feuerwehr Waidhofen/Thaya. Die Löschmannschaften brachten das Feuer – welches sich bereits mehrere Quadratmeter des Dachstuhls erfasst hatte – rasch unter Kontrolle. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten die Atemschutztrupps anschließend den gesamten Dachstuhl auf weitere Glutnester. Ein Ausbreiten auf den gesamten Dachstuhl konnte dadurch verhindert werden.
Wir hatten einen glücklichen Umstand, denn der Brand wurde sehr früh bemerkt und wir konnten praktisch ohne Zeitverlust eingreifen.
Andreas Zainzinger, Kommandant der Feuerwehr Heinreichs
Verletzt wurde zum Glück niemand. Das Gebäude konnte nach Abschluss der Löscharbeiten an die Besitzer übergeben werden. Ein Brandermittler der Polizei nahm noch am Nachmittag die Erhebungen über die Brandursache auf.
Im Einsatz standen 106 Mitglieder der Feuerwehren Heinreichs, Eulenbach, Großrupprechts, Jaudling, Jetzles, Kleinschönau, Vitis und Waidhofen/Thaya. Weiters waren das Rote Kreuz Waidhofen/Thaya und Heidenreichstein sowie die Polizei am Einsatzort.
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