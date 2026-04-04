Verfrühte Osterfeuer sorgten für Feuerwehreinsätze

Und so ertönten in der Nacht auf Samstag in mehreren Gemeinden die Sirenen – laut der Landesalarm- und Warnzentrale insgesamt 14 Mal. Kurz vor neun Uhr abends mussten die Freiwilligen Feuerwehren Moosburg und Kreggab-Moosburg zu einem Einsatz bei Schloss Moosburg ausrücken. Und dann, wenige Stunden später, um 2 Uhr morgens, stand in Kreggab wieder ein Osterhaufen in Brand. Auch in der Ortschaft Erlach bei Griffen standen die Wehren am Freitagabend im Einsatz, die Feuerwehren Ruden und Untermitterdorf mussten um 2.25 Uhr nach St. Nikolai ausrücken.