Karfreitags-Schreck: Therme Erding wurde evakuiert

Gäste sicher und entspannt

Die Therme lobte die schnelle Reaktion: „Die Mitarbeiter haben heute und auch die Rettungskräfte vor Ort einen tollen Job gemacht.“ Während der Evakuierung konnten Gäste in das Wellenbad und andere Thermenbereiche gebracht werden, einige genossen bei 14 Grad und Sonnenschein sogar den Gartenbereich. Schaden am Gebäude sei minimal: „Nur die Fritteuse ist vollkommen defekt“, hieß es.