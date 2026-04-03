Ölbrand als Ursache
Karfreitags-Schreck: Therme Erding wurde evakuiert
Ein Schockmoment am Karfreitag in der Therme Erding: Teile des süddeutschen Erlebnisbades nahe München mussten wegen eines Feuers in einer Küche evakuiert werden. Insgesamt 57 Menschen wurden vorsorglich medizinisch untersucht, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Eine weitere Person wurde zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht.
Nach Angaben der Polizei war in einem Gastronomiebereich Öl in Brand geraten. Etwa 700 Badegäste konnten in andere Abschnitte des Bades sowie in den Außenbereich wechseln.
Schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte
Dank schnellen Eingreifens der Therme-Mitarbeiter und der Einsatzkräfte konnte der Brand rasch gelöscht werden. „Nach etwa einer Stunde konnte der durch die Feuerwehr entrauchte Bereich wieder betreten und der reguläre Betrieb aufgenommen werden“, berichtete die Polizei.
Rund 110 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Erste Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt an einer Fritteuse als Ursache hin.
Gäste sicher und entspannt
Die Therme lobte die schnelle Reaktion: „Die Mitarbeiter haben heute und auch die Rettungskräfte vor Ort einen tollen Job gemacht.“ Während der Evakuierung konnten Gäste in das Wellenbad und andere Thermenbereiche gebracht werden, einige genossen bei 14 Grad und Sonnenschein sogar den Gartenbereich. Schaden am Gebäude sei minimal: „Nur die Fritteuse ist vollkommen defekt“, hieß es.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.