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3. Absturz verhindert

Skifahrer stürzen von Dach vier Meter auf Piste ab

Tirol
03.04.2026 21:06
Auch an den Osterfeiertagen, die viele für den letzten Skiurlaub der Saison nützen, werden die ...
Auch an den Osterfeiertagen, die viele für den letzten Skiurlaub der Saison nützen, werden die Pistenretter alle Hände voll zu tun haben.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Diesen Karfreitag werden die Pistenretter im Tiroler Ski-Mekka Ischgl wohl nicht so schnell vergessen. Innerhalb von 20 Minuten stürzten zwei Wintersportler auf dem Weg zu einem Funpark im freien Skiraum vom Dach einer Pumpstation. Und beinahe wäre einem dritten Skifahrer dasselbe Missgeschick passiert.

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Zum ersten Unfall kam es um 15.10 Uhr. „Ein 16-jähriger Deutscher fuhr mit den Skiern im Skigebiet Silvretta Arena über den freien Skiraum Richtung Funpark“, heißt es von der Polizei. Kurz vor dem Park durchfuhr der junge Mann eine Absperrung, die eine in den Hang gebaute Pumpstation absichert. „Folglich übersah er die Dachkante des Gebäudes und stürzte vier Meter auf die Piste ab.“ 

Der Teenager zog sich beim Absturz Verletzungen am Kopf zu. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung kümmerten sich seine Eltern um ihn.

Zitat Icon

Die anwesenden Mitarbeiter des Funparks konnten durch Zurufe den dritten Absturz gerade noch verhindern.

Ein Sprecher der Polizei

Dritter Unfall gerade noch verhindert
Nur 20 Minuten später passierte einem 22-jährigen Deutschen exakt dasselbe Missgeschick. Er zog sich bei dem Vier-Meter-Absturz eine schwere Handverletzung zu. Nach der Erstversorgung brachte die Pistenrettung den Wintersportler zum Arzt ins Tal.

Beinahe wäre im Zuge der Unfallaufnahme einem dritten Skifahrer derselbe Fehler unterlaufen. „Die anwesenden Mitarbeiter des Funparks konnten durch Zurufe den Absturz aber gerade noch verhindern“, heißt es abschließend.

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