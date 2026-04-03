Skifahrer stürzen von Dach vier Meter auf Piste ab

Zum ersten Unfall kam es um 15.10 Uhr. „Ein 16-jähriger Deutscher fuhr mit den Skiern im Skigebiet Silvretta Arena über den freien Skiraum Richtung Funpark“, heißt es von der Polizei. Kurz vor dem Park durchfuhr der junge Mann eine Absperrung, die eine in den Hang gebaute Pumpstation absichert. „Folglich übersah er die Dachkante des Gebäudes und stürzte vier Meter auf die Piste ab.“