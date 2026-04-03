Nah dran am Sieg, aber wieder nur Unentschieden

Den Bregenzern war in Salzburg anzusehen, dass sie den Sieg unbedingt wollten. Verständlich, durften sie doch in diesem Jahr noch nie und in der gesamten Saison bisher erst zweimal über einen Dreier jubeln. Die Elf von Andreas Heraf war von Beginn an aggressiv und bemüht, stand aber wie immer sehr tief und überließ den Hausherren den Ball.