Nah dran am Sieg, aber wieder nur Unentschieden

Für die Bregenzer war das Duell bei Austria Salzburg ein ganz wichtiges, um endlich in die Spur zu finden. Die Mannschaft von Andreas Heraf gab alles, führte zur Pause mit 1:0, später sogar 2:0. Musste sich dann aber am Ende doch wieder mit einem Punkt zufriedengeben.
Den Bregenzern war in Salzburg anzusehen, dass sie den Sieg unbedingt wollten. Verständlich, durften sie doch in diesem Jahr noch nie und in der gesamten Saison bisher erst zweimal über einen Dreier jubeln. Die Elf von Andreas Heraf war von Beginn an aggressiv und bemüht, stand aber wie immer sehr tief und überließ den Hausherren den Ball.
Führung durch Eigentor
Die ersten 30 Minuten überstanden die Festspielstädter unbeschadet – und dann gingen sie selbst in Führung. Nach einem Querpass von Stürmer Bonaventure Lendambi bekam Austria-Verteidiger Moritz Eder die Kugel ans Bein, Eigentor. Kurz vor der Pause hätte SW-Kapitän Johannes Tartarotti mit einem sehenswerten Volley aus der Drehung beinahe erhöht, sein Schuss streifte aber über die Querlatte.
Bald nach Wiederanpfiff machte es Tartarotti dann besser. Nach einem feinen Zuspiel von Lendambi nahm der Bezauer den Ball geschickt im Salzburger Strafraum an und verwertete zum 2:0 (54.). Wenig später reagierte aber SW-Goalie Felix Gschossmann zu langsam, nur noch 2:1. Und in der Endphase kassierte man noch das 2:2 nach einem Freistoß – wieder kein Sieg.
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