Zwei Ländle-Kicker hinterließen Eindruck in Wels

Viel Qualität in Wels

In den vergangenen Wochen testeten der Lustenauer Samardzija und der Alberschwender Albrecht schon im Ländle, konnten ihr Können in Altach und bei Austria Lustenau unter Beweis stellen. Und die Osterferien nützte das Duo nun, um bei Zweitliga-Aufsteiger Hertha Wels drei Tage zu trainieren. Dort machten die zwei einen starken Eindruck – die Oberösterreicher wollen den Kontakt jedenfalls nicht abreißen lassen. „Wir wurden von Mannschaft und Trainer echt super aufgenommen, es hat riesigen Spaß gemacht“, erzählt Samardzija, dessen Stammverein Austria Lustenau ist, begeistert, „und das Team hat sehr viel Qualität, ich kann nicht verstehen, warum sie in der Tabelle nur auf Platz zehn liegen.“ Ähnliches berichtet auch Albrecht, der das Kicken beim FC Alberschwende lernte. „Ich glaube, wir konnten gut mithalten. Verstecken mussten wir uns jedenfalls nicht“, lacht der Defensivmann.