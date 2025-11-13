Erste Profiminuten für Lustenauer Goalie-Talent

Dankbarer Youngster

Auch Altach-Tormanntrainer Martin Kobras war im Reichshofstadion zu sehen, die Goalie-Ikone der Rheindörfler schaute sich die Partie und wohl auch die Torhüter an. Was Sinn macht – wenn einer der besten Nachwuchskicker im Ländle erstmals bei den Profis aufläuft, darf man sich den schon anschauen. Und wie war der Auftritt für den jungen Goalie selbst? „Erst war ich aufgeregt, aber dann habe ich einfach nur Spaß verspürt“, lacht Samardzija, „ich bin sehr dankbar, dass ich diese ersten Minuten bei den Profis bekommen habe.“